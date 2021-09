Ieri Chi ha pubblicato in anteprima un’immagine della lite tra Fedez e Chiara Ferragni a bordo di un lussuosissimo yacht. Della discussione non sapevamo nulla, ma sul nuovo numero del settimane di Signorini c’è qualche dettaglio in più. Sul magazine si legge di ‘lacrime e rabbia furibonda’, in ogni caso nulla di strano, sono cose che capitano ad ogni coppia (ma ovviamente noi non viviamo con i paparazzi attaccati al backstage 24 ore su 24).

“Vi raccontiamo cosa è avvenuto a bordo dello yacht. Più che un temporale di passaggio quello è stato un uragano, che scatena in lui una rabbia furibonda e fa esplodere lei in lacrime. Dopo le urla non torna il sereno. Anzi: uno dei due resta muto. Fedez si isola e sparisce dai radar, resta in cabina due giorni fino al ritorno a Milano”.

socorro q flagraram a chiara e o fedez discutindo pic.twitter.com/9TDGPInbxt — larinhe fc miel (@larinhalaraoo) August 31, 2021

Non capisco dove ci sia lo scandalo/scoop dato che sono persone normali che litigano come tutti noi comuni mortali del resto 🤗 @Fedez @ChiaraFerragni pic.twitter.com/jbKjosZG42 — ~ Chiara 🌹 (@Azzurra_1926) September 1, 2021

#ferragnez #Fedez #ChiaraFerragni L’unica certezza universale in questa foto ne è una… Che Federico Lucia in arte Fedez ha torto al 100%. E Chiara Ferragni ha ragione al 10000%. Ferragnez 🥳❤ pic.twitter.com/O5oy8BrDLA — Mille_Parole (@_Mille_Parole_) September 1, 2021

Fedez e Chiara, la ricostruzione della litigata.

Dopo aver passato due settimane di vacanza in Sardegna i Ferragnez hanno noleggiato lo splendido yacht Mia. Con loro c’erano anche le sorelle di lei, Valentina e Francesca, con i rispettivi compagni e il bff di Chiara, Angelo Tropea. Il gruppo ha fatto tappa ad Amalfi e dopo 24 ore si è spostato su un altro yacht, quello di Diego Della Valle. Secondo Chi è qui che è successo qualcosa, perché l’umore del rapper sarebbe cambiato: “Ospite della nave Fedez esplode come un ciclone e inveisce contro la moglie, lei cerca di calmarlo, poi scoppia a piangere disperata“.

Sembra che durante la catfight il cantante milanese abbia mostrato alla moglie qualcosa sul cellulare e dopo abbia fatto delle chiamate: “Lei è intervenuta come se avesse voluto dare la sua versione dei fatti“.

Così sulla fiducia mi sento di dire che ha ragione Chiara…