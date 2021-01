Pensate ad alcune delle cose più imbarazzanti che vi sono accadute, bene, a Chiara Ferragni e Fedez è successo qualcosa di peggio. Il rapper di Bella Storia da diversi mesi è sbarcato su Twitch dove le sue live che durano ore vengono seguite da migliaia di persone. Durante la sua ultima diretta il cantante milanese era in compagnia della moglie ed insieme hanno guardato 2 video trovati sul web che parlano dei “loro 10 segreti”. Chiarona e Federico hanno smentito quasi tutti i presunti aneddoti e le curiosità citate in queste clip, ma il vero colpo di scena choc gold è arrivato quando in uno di questi 2 filmati sono apparse le immagini di Giulia Valentina (che lo scorso novembre ha scritto a Chiara), l’ex storica di Fedez. L’imbarazzo è stato servito su un piatto d’argento.

“Ma non è vero che ho il terrore di salire sul palco fuori forma! Oddio, momento cringe per la Ferragni. Vabbè, che momentino. Dai amore, abbiamo voluto fare questa reaction”

Nel video che stavano guardando la Ferragni e il consorte, la voce narrante ha messo in dubbio le doti di Giulia Valentina dicendo che forse il suo successo è dovuto al nome di Fedez. Il rapper è intervenuto prendendo le difese della sua ex: “No, comunque no, non ha avuto successo grazie a Fedez!”

La Ferragni è rimasta impassibile con una faccia davvero buffa e appena il filmato è terminato è sbottata: “Perché non c’erano i miei ex nella clip ’10 cose su Chiara Ferragni? […] Fede ma sei tutto sudato!”

La ciliegina sulla torta è arrivata quando l’artista ha scambiato il nome della sua ex con quello della moglie: “La cagnolina Guè si chiama così in onore di Guè Pequeno e credo lui si sia arrabbiato di questa cosa. Però il nome del cane l’aveva deciso Chiara, oddio no volevo dire Giulia. Amore no, è solo perché per me #@£§ç*“.

Ed è subito…

Momenti cringe a parte Chiara e Fedez riescono a rendere divertenti live lunghe 3 ore in cui fanno reaction, penso quindi che sarebbero perfetti anche in un reality in stile ‘Keeping Up with the Kardashian Ferragnez’.

Fedez e Chiara: la diretta in cui appare Giulia Valentina.

