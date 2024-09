Fedez e Chiara Ferragni: il dibattito sull’assegno di mantenimento dei figli e la ‘cifra irrisoria’

Chiara Ferragni e Fedez si sono incontrati per la prima volta dopo la loro separazione, in presenza dei rispettivi legali, per discutere del mantenimento dei loro figli, Leone di 6 anni e Vittoria di 3 anni. L’incontro, rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia attraverso Instagram, è stato descritto come burrascoso e privo di ogni tentativo di riconciliazione, con entrambi che comunicano esclusivamente per questioni relative ai figli.

Secondo Parpiglia, è stato raggiunto un accordo in merito al mantenimento. Chiara ha deciso di prendersi cura completamente della situazione, rifiutando un’offerta di aiuto economico da parte di Fedez, che è stata considerata “irrisoria”. Fedez, da parte sua, si impegnerà a coprire le spese scolastiche e a contribuire alle spese mediche per i figli. La sua possibilità di vedere i bambini sarà regolamentata dalla legge, con weekend alternati e pernotto a casa sua.

Attualmente non ci sono commenti ufficiali da parte di Fedez e Chiara riguardo alle informazioni emerse, non confermando né smentendo le indiscrezioni. Oltre alle questioni legate alla separazione, entrambi hanno continuato a far discutere di sé nella cronaca rosa italiana. Fedez è stato paparazzato con diverse ragazze durante l’estate, mentre Ferragni è stata accostata a Silvio Campara, CEO di Golden Goose, senza però che nessuno dei due si sia espresso pubblicamente sulla propria vita sentimentale.

Inoltre, Fedez ha attirato attenzione a Reggio Calabria, dove un gruppo di parroci ha scritto una lettera per impedire la sua partecipazione a un concerto, sostenendo che comprometterebbe la spiritualità dell’evento. Anche in questo caso, non sono arrivate risposte da parte del rapper.

Dopo il ‘Balocco – Gate’, l’interesse per la vita personale di Fedez e Ferragni è rimasto alto, con le loro storie che hanno infiammato le pagine dei gossip. Nonostante le voci e le insinuazioni su riflessioni sentimentali, entrambi hanno scelto di mantenere il silenzio, alimentando ulteriormente la curiosità dei fan e dei media su ciò che potrebbe accadere in futuro.