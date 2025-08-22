25.8 C
Fedez e Chiara Ferragni, affari in crisi e nuovi orizzonti

Fedez è al centro di rumor e tumulto, tra il divorzio da Chiara Ferragni e nuovi flirt, ma non è solo la vita privata a far parlare di lui. Il rapper sta affrontando una situazione difficile nel mondo degli affari, in particolare con il suo progetto di hard seltzer, “Boem”, lanciato con Lazza.

Secondo quanto riportato dal sito Open, il bilancio del 2023 per Boem ha evidenziato un fatturato di 397.573 euro e una perdita di 1,85 milioni di euro. Un anno dopo, la situazione è ancor più grave: il fatturato è sceso a 369.715 euro e la perdita è quasi raddoppiata a 3,13 milioni di euro. Questi numeri sono preoccupanti, soprattutto considerando che il capitale investito da Leonardo Maria Del Vecchio si sta riducendo rapidamente.

Nonostante i dati negativi, i manager e gli azionisti sembrano ottimisti riguardo al futuro. Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez e presidente del Consiglio di Amministrazione, ha comunicato che nel secondo trimestre del 2025 le vendite nel canale off trade hanno eguagliato quelle dell’intero 2024, con una crescita notevole nel canale on trade, che ha registrato un aumento del 105%.

Inoltre, la società sta puntando all’espansione internazionale, con accordi in fase di definizione con distributori in Finlandia e Regno Unito, destinati a lanciare il brand Boem in nuovi mercati.

Tuttavia, segnali di difficoltà emergono anche a livello del gruppo Zedef, la holding di Fedez, il cui fatturato è sceso drasticamente, passando da 3,5 milioni a 800 mila euro. Nonostante l’utile di 948.836 euro, che rappresenta un terzo rispetto all’anno precedente, i costi di produzione e dei materiali sono aumentati significativamente.

