Fedez dimesso dall’ospedale: “Vivo grazie ai donatori”

La notizia anticipata da ANSA si è rivelata essere attendibile: oggi pomeriggio Fedez ha lasciato il Fratebenefratelli dopo otto giorni di ricovero.

“Ringrazio il Fratebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue” – ha dichiarato alla stampa appena uscito dall’ospedale – “Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema perché senza i donatori io oggi non sarei qui. Io oggi sto bene, devo riprendermi un pochino e ho bisogno di riposto, ma sto bene […] Volevo ringraziare pubblicamente anche mia moglie che mi è stata vicino in questi giorni ed è stata veramente una grande”.