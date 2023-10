Fedez dimesso da ospedale: "Sono qui grazie ai donatori di sangue" – Video

Fedez è stato dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano e può tornare a casa. “Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema, perché senza i donatori io non sarei qui”, le parole del rapper all’uscita dall’ospedale, accompagnato dalla moglie Chiara Ferragni e dal padre. “Come sto? Bene, devo riprendermi ancora un pochino. Ho bisogno di riposo“, dice.

Fedez era ricoverato da giovedì 28 settembre nel reparto di Chirurgia d’urgenza e oncologica diretto da Marco Antonio Zappa. L’artista è stato curato per un’emorragia interna causata da due ulcere, seguita da un nuovo sanguinamento domenica 1 ottobre.

Fedez dimesso dall’ospedale: “Ho bisogno di riposo” – Il video

Una settimana di ricovero in cui si sono alternati apprensione e ottimismo. Già ieri la conferma che il peggio era passato, unita alla speranza che – se il miglioramento si stabilizzerà, mantenendosi anche nelle prossime settimane – Fedez possa fare ritorno al tavolo dei giudici per la fase live di ‘X Factor’, al via il 26 ottobre. Gli ultimi esami di questa mattina hanno avuto esito positivo: il via libera alle dimissioni firmate questo pomeriggio.

Chiara Ferragni in ospedale

Poco prima delle dimissioni di Fedez, Chiara Ferragni è arrivata all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. L’influencer è giunta a bordo di un van nero poco prima delle 15. Capelli biondi a onde, top nero e pantaloni a vita bassa, è scesa dal van e si è diretta rapidamente all’interno del nosocomio.

J-Ax: “Non sostituisco Fedez a ‘X Factor'”

Intanto attraverso Instagram J-Ax smentisce categoricamente i rumors secondo cui potrebbe sostituire l’amico e collega come coach di ‘X Factor’, nel caso in cui Fedez non si ristabilisse in tempo per la partenza della fase live del talent show di Sky. “Io non so chi mette in giro ‘ste voci ma visto che non smentiscono loro ci penso io. Non sostituisco Fedez a X Factor”. E rivolgendosi direttamente a Fedez, appena dimesso dall’ospedale aggiunge “P.S. Rimettiti presto Fede”.