Fedez: Dietro le Quinte del Conflitto con Vespa

Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, è stato ospite del podcast Bsmt condotto da Gianluca Gazzoli, dove ha condiviso vari aneddoti su Fedez, Selvaggia Lucarelli e Silvio Berlusconi. Ricordando il suo primo incontro con Fedez, Travaglio ha descritto il rapper come una persona semplice e simpaticissima negli inizi della sua carriera. Ha notato però una metamorfosi nel suo comportamento, sperando in un possibile ritorno alla sua genuinità, evidenziando un atteggiamento più umile durante il Festival di Sanremo.

Travaglio ha anche narrato un episodio riguardante Berlusconi, che, nonostante le loro divergenze politiche, lo considerava un valido giornalista. Un aneddoto particolarmente interessante riguarda un libro che Berlusconi fece recapitare a Travaglio con una dedica che testimoniava rispetto e ammirazione nei suoi confronti. Inoltre, in un incontro tra Berlusconi e un giornalista del Fatto Quotidiano, il Cavaliere esprimette il suo apprezzamento per Travaglio, sottolineando il talento del suo direttore.

Infine, Travaglio ha espresso grande fiducia nel lavoro di Selvaggia Lucarelli, affermando di pubblicare i suoi articoli senza conoscere in anticipo gli argomenti trattati. Ha lodato il suo fiuto per le notizie, ritenendola capace di anticipare eventi e personaggi che diventeranno importanti nel panorama mediatico. Travaglio ha quindi descritto Lucarelli come una “rabdomante del web”, in grado di riconoscere le tendenze prima degli altri.