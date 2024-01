Fedez contro Myrta Merlino: “Barbara lo avrebbe fatto meglio”, lei replica: “Con tutto il rispetto, ma..”

Fedez a sorpresa ieri pomeriggio ha risposto pubblicamente ai giornalisti di Pomeriggio Cinque che da giorni sono piantonati sotto casa sua nella speranza – presumo – di beccare Chiara Ferragni intenta a fare una passeggiata (come accaduto a Valerio Staffelli per Striscia la Notizia, quando le ha consegnato il Tapiro). Purtroppo per loro però hanno solo beccato il rapper con la cagnolina.

“Secondo me fuori casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente” – ha ironizzato Fedez inquadrando i giornalisti fuori casa sua – “Queste sono le priorità dell’informazione italiana. Paloma è diventata una star perché Pomeriggio Cinque da un po’ di giorni mette piantonato un giornalista fuori casa nostra per vedere non so che cosa. Myrta Merlino devo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nei confronti della cacca di Paloma ti dico che oggi Paloma ha fatto la cacca semi dura”.

Una frecciatina con tanto di “Barbara lo avrebbe fatto meglio“.

Fedez contro Myrta Merlino, lei risponde in diretta tv

“Con tutto il rispetto che posso avere per Fedez, ma quando tu fai notizia per tutta la vita e quando i mass media ti servono molto quando le cose vanno bene. Beh, purtroppo i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte. E quindi oggi sì, è una notizia che Chiara Ferragni è stata indagata per truffa aggravata. Una grande notizia perché in questo paese Chiara Ferragni è una potenza, dal punto di vista delle opinioni e dal punto di vista del budget perché parliamo di un impero da 40 milioni di euro”.

La risposta di Myrta è stata condivisa – in parte – da Fedez su Instagram che a sua volta ha contro-replicato:

“Ti rispondo anche io con grande rispetto perché sei Cavaliere della Repubblica Italiana per il tuo impegno giornalistico. Sei liberissima di venire sotto casa mia, come io sono liberissimo di ridere delle priorità dell’informazione italiana in questo momento che vertono solo su Chiara Ferragni. Ma ci tenevo a farti una domanda: così come tu vieni sotto casa mia, sei stata sotto casa dell’ex deputato Pozzolo? Cacciato dal suo stesso Governo per aver sparato e aver utilizzato l’immunità parlamentare per non fare il test per la polvere da sparo? […] Questa retorica del ‘siete diventati famosi grazie ai mass media’ è una cavolata, siamo diventati famosi col nostro telefonino noi. E parte del fastidio che vi diamo a voi parte proprio da questo”.