Fedez via Twitter si è pubblicamente scagliato contro La Nazione, un quotidiano da sempre aperto ed inclusivo, colpevole di aver scritto – in un articolo firmato dal caporedattore Piero Ceccatelli – “Ci sono coppie celebri grazie ai social e quindi obbligate a rendere spettacolare ogni attimo della propria vita, che quasi inducono l’omosessualità del figlio neonato, offrendogli bambole“.

Ovviamente Piero Ceccatelli non ha fatto nessun nome, ma l’allusione a Fedez e Chiara Ferragni è lampante, dato che da sempre i due immortalano la crescita quotidiana di loro figlio Leone su Instagram.

“Ci sono coppie celebri che inducono l’omosessualità al proprio figlio facendolo giocare con le bambole” – ha riscritto Fedez su Twitter, aggiungendo – “Buon 1920 a questo fantastico articolo de LA NAZIONE “.

“Ci sono coppie celebri che inducono l’omosessualità al proprio figlio facendolo giocare con le bambole” Buon 1920 a questo fantastico articolo de LA NAZIONE ⁦@qn_lanazione⁩ bravi tutti! 👏🏻 pic.twitter.com/Qbv8iuoBuS — Fedez (@Fedez) April 23, 2021

Fedez e Chiara Ferragni, infatti, hanno sempre permesso a loro figlio Leone di giocare liberamente a ciò che volesse, passando da Fiaderman (Spiderman), alle bambole, dallo stetoscopio, alle macchinine, senza dimenticarci delle varie prove da chef in cucina. Insomma, etichettare un gioco “da maschio” o “da femmina” è puro anacronismo. In questi decenni abbiamo infatti scoperto che non tutte le bambine che giocano con le macchinine sono lesbiche, come non tutti i bambini che giocano a fare i papà con le bambole sono gay. I giochi sono giochi e non influenzano affatto l’orientamento sessuale del bambino. Chi dice il contrario mente sapendo di mentire.

Fedez contro La Nazione, arriva la rettifica.

“Ci scusiamo per l’inciso che compariva nella versione originale del pezzo “– si legge ora nell’articolo – “E che tirava in ballo i figli degli influencer, esprimendo un pensiero che poteva risultare offensivo e fuorviante. Insieme all’autore abbiamo deciso di togliere quel passaggio, il cui contenuto non rispecchia il pensiero di questo giornale”.