“Questo sarebbe servizio pubblico? Poi mi verrebbe da chiedere invece cosa ha fatto di utile durante la pandemia questa signorina visto il tono inquisitorio, l’attestato di stima per il Codacons parla da solo”. Fedez contro Eleonora Daniele: dal suo account Twitter, il rapper si è scagliato in un post contro la conduttrice di ‘Storie italiane’ che stamane, in un’intervista con Simona Ventura, aveva attaccato la moglie Chiara Ferragni ed espresso la sua stima per l’associazione dei consumatori. Nel corso del collegamento con la Ventura, la Daniele ha sollevato una domanda su quella che sarebbe, a suo dire, una ‘lacuna’ nell’atteggiamento di Chiara Ferragni durante la pandemia, ovvero di non aver parlato a sufficienza ai suoi followers di Covid e di misure di sicurezza da adottare da parte dei giovani.

