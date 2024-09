Fedez contro Chiara Ferragni: il nuovo brano e le accuse all’influencer dopo lo scontro con Tony Effe

Il 21 settembre alle ore 1, Fedez pubblicherà il suo nuovo singolo “Allucinazione collettiva”, un brano che approfondisce la sua faida con Tony Effe, la quale si è intensificata negli ultimi mesi. La controversia ha coinvolto anche Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez, che ha già annunciato una replica su Instagram.

Il nuovo pezzo di Fedez è una risposta diretta al singolo “Chiara” di Tony Effe, in cui il rapper accusa Fedez di sfruttare i propri figli per guadagnare. Fedez ha anticipato alcuni versi del suo brano sui social, sottolineando che è rivolto specificamente a Tony Effe. Nel testo, accusa Effe di cercare visibilità attraverso i suoi figli e critica l’atteggiamento della Ferragni. Fedez afferma: “Mi spiace che Chiara ti abbia dato confidenza, almeno con te possiamo dire che ha fatto beneficenza”, evidenziando come l’ex moglie sia stata coinvolta nel conflitto.

Inoltre, Fedez contesta Chiara Ferragni per la sua reazione riguardo al rispetto per i figli, sottolineando che mentre lei quotidianamente chiede rispetto, allo stesso tempo invia messaggi vocali a rapper, che la attaccano. La tensione tra i due ex coniugi rimane alta, e le parole di Fedez suggeriscono che ci sia una divisione netta nei ruoli.

La risposta di Chiara Ferragni è stata tempestiva. Ha utilizzato le storie di Instagram per esprimere il suo desiderio di essere lasciata fuori dai conflitti, affermando di essere stanca di subire attacchi e di essere coinvolta in situazioni che non la riguardano. Nonostante ciò, è probabile che la sua reazione non riesca a fermare il tumulto che caratterizza il dissing tra Fedez e Tony Effe, il quale continua a suscitare attenzione mediatica e a mantenere vivo l’interesse del pubblico.

In sintesi, l’uscita di “Allucinazione collettiva” alimenterà ulteriormente la polemica già accesa tra Fedez e Tony Effe, con l’aggiunta di Fedez che include la Ferragni nel suo messaggio. Questo scambio di attacchi su piattaforme pubbliche continua a dimostrare come la vita privata delle celebrità possa mescolarsi con le loro carriere artistiche, creando situazioni tra realtà e spettacolo.