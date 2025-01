Fedez continua la sua vacanza ai Caraibi con i figli e cambia hotel: quanto costa una notte? Il prezzo è esagerato.

Fedez continua la sua vacanza a St Barth, cambiando sistemazione per accogliere i figli Leone e Vittoria. Ora soggiorna in un esclusivo resort, l’Eden Rock, dove trascorrerà gli ultimi giorni ai Caraibi in un ambiente di lusso e relax. Questo cambiamento segna un momento di gioia familiare per il rapper, che ha affrontato diverse sfide personali nel 2024, inclusi problemi legati al divorzio da Chiara Ferragni e alcune questioni di salute. Nonostante le difficoltà, Fedez si prepara a un nuovo anno ricco di opportunità, incluso il suo atteso ritorno al Festival di Sanremo con il brano “Battito”.

Fedez ha scelto St Barth come meta per sfuggire al freddo invernale italiano e dai riflettori del gossip, soggiornando inizialmente in una villa di lusso. Con l’arrivo dei figli, ha deciso di trasferirsi all’Eden Rock, un resort situato su un promontorio roccioso nella baia di St. Jean. Questa scelta è probabilmente influenzata dalla presenza dei bambini e dal desiderio di esplorare nuovi angoli dell’isola, nota per le sue spiagge da sogno e le acque cristalline.

L’Eden Rock si distingue per il suo ambiente di relax e comfort, circondato da spiagge di sabbia bianca e una ricca vita marina, risultando così una meta ideale per famiglie e amanti del lusso. Il resort è facilmente accessibile e vicino a negozi e ristoranti, offrendo una vasta gamma di opzioni per il tempo libero. La struttura include bar sulla spiaggia e un ristorante gourmet con vista sull’oceano, rendendo ogni pasto un’esperienza indimenticabile. Con 37 camere e ville progettate con eleganza, l’Eden Rock combina design classico e contemporaneo, creando un’atmosfera accogliente e raffinata.

Fedez ha condiviso momenti del suo soggiorno sui social, mostrando la sua camera, una Beach Room progettata dall’interior designer Jane Matthews. Queste camere, che assomigliano a lussuose capanne sulla spiaggia, offrono angoli relax e terrazze con vista mozzafiato. Il costo di una notte in una Beach Room è di circa 3.200 euro, mentre le Eden Rooms partono da 2.400 euro. Per chi cerca un’esperienza esclusiva, la villa Rockstar è disponibile a 30.000 euro al giorno. L’Eden Rock rappresenta un’esperienza totale di lusso, comfort e bellezza naturale ai Caraibi.