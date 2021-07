In questi mesi Fedez si è sempre fatto delle risate ogni volta che riceveva le ‘letterine’ del Codacons, ma quella di ieri è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’associazione ha anche replicato al video del rapper con un comunicato pieno zeppo di frecciatine e mr Ferragnez ha preso una decisione inaspettata. Fedez ha dichiarato che citerà il Codacons per stalking giudiziario.



Lo sfogo di Fedez ‘citerò il Codacons’.

Fedez ha spiegato che in questi mesi sta lavorando a nuovi progetti di beneficenza, ma che ora dovrà trovare il tempo per difendersi dalle azioni legali del Codacons. Anche per questo è arrivata la decisione di citare l’associazione per stalking giudiziario.

“Sono davvero rammaricato perché da mesi sto lavorando a nuovi progetti di charity con tanto entusiasmo, non vedevo l’ora di potervi raccontare. E invece ora penso solo alle rotture di palle a cui andrò incontro. La cosa che mi fa arrabbiare è che tutto questo avvenga per ostacolare dei progetti solidali. Tanto assurdo quanto paradossale. In questi anni ho sempre cercato di esorcizzare ogni causa fatta dal Codacons con un po’ di sana ironia. Ora mi rendo conto che la situazione sta diventando sempre più insostenibile. Passare giornate intere al telefono con gli avvocati significa togliere tempo ai miei figli, alla mia famiglia. Questa cosa mi consuma. L’unica strada che ho è quella di citare il Codacons per stalking giudiziario. Ora davvero basta!”

La solidarietà di Burioni.

Anche io sono da anni vittima di una persecuzione da parte del CODACONS, che continua impunito a rovinarmi la vita. Solidarietà all’amico @Fedez https://t.co/r0sx8aVd1i — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) July 14, 2021

mamma mia se Fedez denuncia il Codacons per stalking giudiziario ✈️ — elena (@ineedlouis) July 14, 2021