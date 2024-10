Fedez, chi è la sua nuova fidanzata ‘totalmente diversa da Chiara’

Gabriele Parpiglia ha recentemente annunciato che il rapper Fedez sembra aver trovato di nuovo l’amore, dopo la rottura con Chiara Ferragni. Nel suo programma, Parpiglia ha fornito ulteriori dettagli sulla nuova fidanzata di Fedez, rivelando che si tratta di una ragazza classe 1997, con caratteristiche fisiche distinte rispetto all’ex moglie. L’incontro tra i due sarebbe avvenuto di recente in Sardegna e la relazione sta già segnalando un legame serio.

Identificata per nome, la nuova fiamma è descritta come proveniente da una famiglia benestante dell’alta società milanese, pur non essendo particolarmente famosa. Parpiglia ha sottolineato che il fidanzamento è considerato “in famiglia” e Fedez ha già comunicato a persone vicine la notizia della sua nuova compagna. Tuttavia, né Fedez né la ragazza hanno confermato pubblicamente la relazione, simile alla situazione di Chiara Ferragni con il suo nuovo partner.

Nel frattempo, Fedez è scomparso dai social media, suscitando speculazioni. Alcuni osservatori ritengono che stia evitando di esporsi per via di recenti controversie, mentre altri suggeriscono che stia semplicemente godendo del nuovo amore lontano dai riflettori. La sua assenza ha portato a domande su quando potrebbe tornare online e se presenterà la nuova fidanzata.

Tuttavia, le cose si complicano ulteriormente. Vittoria, la ragazza milanese indicata come la nuova compagna di Fedez, ha immediatamente smentito le voci tramite una Instagram Story. Ha dichiarato di non conoscere Fedez e ha chiesto di rimuovere le notizie che la accostano a lui, avvertendo che le false informazioni danneggiano la sua privacy e reputazione e che, se necessario, sarebbe disposta a intraprendere azioni legali.

L’insolito silenzio di Fedez e le smentite di Vittoria pongono interrogativi sullo stato della sua vita sentimentale e se mai fornirà chiarimenti sulla situazione e sulla sua nuova relazione in futuro.