Fedez, che smacco a Chiara Ferragni! Il cantante beccato in compagnia della famosissima

Tante le frecciatine che il rapper milanese sembra voler lanciare all’ex moglie Chiara Ferragni. Dopo la modella francese, ecco un’altra bellissima ragazza paparazzata insieme a lui. Che ci fa Fedez con Taylor Mega, ex di Tony Effe, suo collega? Tra l’altro quest’ultimo è stato indicato come una presunta fiamma dell’influencer nella fase di post separazione.

Eravamo rimasti alla storia ‘amore tra Fedez e Garance Authié, la modella francese apparsa per la prima volta accanto al rapper in occasione del Gran Premio di Formula Uno di Monaco. Poi lei era stata anche a Milano.

Il papà di Leone e Vittoria aveva portato la sua nuova giovanissima fidanzata nella sua città, per mostrargli. Per la gioia di tutti i paparazzi che li hanno inseguiti, grazie agli aggiornamenti fatti da entrambi sui social.

Chiara Ferragni non è stata certo a guardare, anche lei ha dato una svolta alla sua vita sentimentale. In un’estate in cui ancora non è stata ferma un attimo, tra viaggi in giro per l’Italia e non solo, ecco che anche lei avrebbe un nuovo amore.

Chiara Ferragni frequenterebbe Andrea Bisciotti, un medico ortopedico di 31 anni di origini toscane che lavora a Milano. I due si sarebbero conosciuti a Forte dei Marmi, durante una delle tante vacanze dell’influencer.

Fedez e Taylor Mega a cena insieme

Il rapper milanese in questi giorni è stato paparazzato insieme a Taylor Mega. La stessa donna che Chiara Ferragni aveva smesso di seguire sui social dopo le voci di un presunto flirt con l’ex marito (mentre l’ex di Taylor, Tony Effe, era stato indicato come il nuovo amore dell’influencer).

Questa sarebbe proprio la risposta di Taylor Mega e Fedez ai rispettivi ex dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni. Non erano però da soli al ristorante, anche se i fotografi li hanno paparazzati insieme all’uscita mentre forse stanno salendo su un’auto. I due stanno davvero insieme? Le coppie si sono scambiate? Sarà un’estate bollente per il gossip!