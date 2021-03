Fedez e Francesca Michielin durante la serata delle cover al Festival di Sanremo hanno realizzato un mashup di grandi classici come Felicità di Albano e Romina, Del Verde di Calcutta, Le Cose in Comune di Daniele Silvestri, Fiumi di Parole dei Jalisse e Non Amarmi di Francesca Alotta e Aleandro Baldi.

“Le cose che abbiamo in comune sono 4850 Le conto da sempre, da quando mi hai detto:

// Ci vorrebbe una notte, una notte, una notte…” 🌸 @francescacheeks @Fedez

🎶 Medley #Sanremo2021

L’esibizione integrale è su @RaiPlay 👇 pic.twitter.com/t6jd9AqSZm — Festival di Sanremo (@SanremoRai) March 4, 2021

Una esibizione anche visiva che ha convinto i loro fan ed anche Albano Carrisi dato che – contattato da AdnKronos – il cantante di Cellino ha così commentato la cover di Felicità interpretata da Fedez e Francesca Michielin.

“Fantastici ed eccentrici. L’artista è come un pittore, ognuno ha il suo genere. Io mi sono molto divertito”.

E, in diretta a Rai Radio2, hanno confessato: