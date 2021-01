Fedez da un paio di mesi è sbarcato su Twitch dove – fra una chiacchiera e l’altra – ha svelato aneddoti privati e divertenti (come la storia sullo sponsor Intimissimi) che poi, puntualmente, hanno fatto il giro del web.

Questa volta però a fare il giro del web non è stato un aneddoto sulla sua vita o un commento ironico su una puntata de Il Collegio, bensì un video su una sua presunta bestemmia in un momento di down della sua videocamera.

Nel video incriminato, infatti, si sente Fedez lamentarsi con Chiara Ferragni del fatto che la videocamera non funzioni. Uno sfogo avvenuto (a sua insaputa?) in diretta su Twitch perché, nonostante non fosse in video, il microfono era regolarmente aperto e la diretta attaccata.

Il video con lo sfogo del rapper è stato pubblicato dal portale Il Tempo che ha così titolato: “Fedez va in tilt tecnologico su Twitch. Scappa la bestemmia, fan delusi”. Ma non è come sembra. Basta infatti ascoltare per capire che ciò che ha detto Fedez è tutto fuorché una bestemmia.

Nell’articolo pubblicato da IlTempo.it si legge:

“Lo aveva promesso “stasera serata da Boomer”. Fedez aveva dato appuntamento su Twitch, il social di Amazon, ai fan per fare “quattro chiacchiere natalizie”. Ha trasmesso una introduzione e poi quando doveva apparire lui è andato in tilt tecnologico. “Ma dove è la camera? Perché non funziona?”. Ma nulla. E nella disperazione con tutti i fan in attesa sono volati insulti, parolacce e perfino una bestemmia!”. Il video è stato successivamente ripreso anche da varie pagine di Instagram che accusano apertamente Fedez di aver bestemmiato, affidandosi di fatto al titolo de Il Tempo. Ma così non è. Fedez sulla bestemmia di Denis Dosio Lo scorso novembre, in merito alla squalifica di Denis Dosio dal Grande Fratello, Fedez aveva così commentato a Muschio Selvaggio: