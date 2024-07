Fedez bacia una ragazza mora, l’inaspettata reazione di Piero Chiambretti

Sarebbe finita la storia fra Fedez e la modella francese Garance Authié, dato che il rapper è stato immortalato dai paparazzi del settimanale Chi insieme a una ragazza mora tutt’ora misteriosa. Chi è lei? Sicuramente non un’amica, dato che è stato immortalato anche un bacio sulla bocca.

I social del settimanale, nel condividere lo scatto, sono stati chiari: “Fedez, invece, lascia e…raddoppia. Il rapper, che tra una esibizione e l’altra si rilassa in una masseria in Puglia in compagnia di Emis Killa, sembra avere già dimenticato la modella Garance Authié per una brunetta (anche lei giovanissima) bella e misteriosa con cui amoreggia a bordo piscina“. E ancora: “Fedez ha un nuovo flirt! Il rapper sembra aver già dimenticato la modella Garance, eccolo amoreggiare a bordo piscina con una brunetta bella e misteriosa“. A saltare all’occhio l’inaspettato e sintetico commento di Piero Chiambretti: “Ma chi se ne frega”.



Fra le varie ‘spunte blu’ che hanno commentato la paparazzata, anche l’ex tronista di Uomini & Donne, Ramona Amodeo. “Che brutto vedere che un uomo appena si lascia sta così in calore. Che delusione, sapete qual’è la vera perversione? Essere monogami, restare fedeli e nonostante le difficoltà restare uniti e insieme“.

Prima della ragazza mora col caschetto, Fedez è stato immortalato in compagnia della modella francese Garance Authié, della modella spagnola Violeta Toloba e ovviamente di Taylor Mega. Il fatto risale alla scorsa settimana.

Taylor Mega paparazzata con Fedez.

A pochi giorni dalle voci di un presunto flirt, il settimanale Chi ha beccato Fedez insieme a Taylor Mega. I due sono usciti da un noto ristorante milanese in compagnia di Leonardo Maria Del Vecchio e la fidanzata e tutti insieme i quattro si sono diretti verso l’abitazione del noto imprenditore.