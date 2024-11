Fedez bacia una ragazza a New York, è la stessa menzionata da Fabrizio Corona?

Alberto Dandolo ha recentemente condiviso su Instagram un video di Fedez in un locale di New York, mentre bacia una ragazza misteriosa. Questo ha sollevato interrogativi sulla possibile identità di questa giovane, in particolare se possa essere la donna con cui il rapper sarebbe segretamente innamorato da cinque anni. Fabrizio Corona ha parlato di questa situazione in passato, senza che Fedez abbia mai smentito le sue affermazioni.

Secondo le parole di Corona, dopo la separazione da Chiara Ferragni, Fedez avrebbe avuto numerosi flirt, circa trenta, ma il suo cuore sarebbe rimasto legato a una donna misteriosa, che sarebbe stata presente nella sua vita anche durante il matrimonio, presumibilmente senza che Ferragni ne fosse al corrente. Corona ha dichiarato: “Dopo Chiara ha avuto un sacco di storielle a destra e sinistra. Sarà stato con trenta ragazze in questo periodo… ma ha una relazione da cinque anni con una ragazza di cui è innamorato, ma che non diventa una vera relazione perché lei è fidanzata”.

La situazione è complessa, poiché Fedez desidererebbe rendere questa donna parte della sua vita, ma lei non lascia il suo compagno attuale. Secondo Corona, Fedez avrebbe comunque sempre tradito Chiara e anche se hanno vissuto momenti di vero amore, i tradimenti non sono mai stati giustificati in un contesto di coppia aperta. Fabrizio ha rivelato che Fedez ha incontrato la misteriosa ragazza durante uno dei suoi tradimenti.

Quest’ultima definizione di Corona suggerisce che la donna che ha rubato il cuore di Fedez potrebbe rappresentare un punto di riferimento importante per lui, essendo una persona compatibile. Tuttavia, Fedez tende a tornare in una sorta di “bolla fake” che gli offre delle sicurezze. Attualmente, questa ‘bolla’ è scoppiata, e il rapper sembra intenzionato a perseguire questa donna, che ancora non ha deciso di lasciare il suo fidanzato. A questo punto, rimane da scoprire se la misteriosa ragazza baciata nel video di Dandolo possa essere proprio quella di cui si parla da anni.