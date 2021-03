Gaia Gozzi la vera popolarità l’ha conosciuta con Amici, che ha vinto esattamente un anno fa, ma prima del talent mariano aveva già partecipato ad un altro programma musicale. La cantante di Cuore Amaro nel 2016 è arrivata in finale ad X Factor (nella squadra di Fedez) insieme a Eva Pevarello, Roshelle e ai Soul System. Proprio per questo mr Ferragnez se l’è “presa” nel sentire che Gaia più volte ha ringraziato Maria De Filippi, dicendo che è stata la prima a credere in lei.

Durante una delle ultime puntate del podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha ripreso la sua ospite: “E poi c’era Gaia che ha detto ha detto a Maria De Filippi: “Grazie, Maria. Sei stata la prima a credere davvero in me”. Oh, cosa? Cosa ho sentito? Maria, sai chi è stato il primo a credere in lei? Sono stato io“.

La Gozzi ha cercato di aggrapparsi agli specchi: “Diciamo che tu sei il primo, lei invece è stata la prima. No, no, diciamo che tecnicamente… A credere in me in un momento in cui musicalmente ero pronta“.

Diciamo che Maria De Filippi è la donna che ha regalato il vero successo a Gaia, ma Fedez è stato senza dubbio il primo a credere in lei.



Fedez riprende Gaia e mette i puntini sulle i: il video tratto da Muschio Selvaggio.

