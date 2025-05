Fedez avvistato con l’ex di Uomini e Donne: scopri chi è!

Fedez è al centro di nuove voci riguardo a una possibile relazione con Megghi Galo, ex protagonista di Uomini e Donne, dopo la sua separazione da Chiara Ferragni. Questa speculazione è nata da un video condiviso sui social da Galo, in cui si esibisce in un lipsync della canzone “Scelte Sbagliate” accanto a Fedez. Nonostante la loro vicinanza nel video, non ci sono prove certe di un legame romantico.

Dopo la fine della sua relazione con Ferragni, Fedez ha smentito diversi pettegolezzi riguardo a flirt e nuove frequentazioni. Recenti reportage, in particolare dal magazine Chi, hanno riacceso l’interesse dei fan sulla sua vita sentimentale, menzionando Galo come una possibile nuova fiamma.

Si segnala che, oltre al video, Fedez è stato avvistato in compagnia di una ragazza con caratteristiche simili a Galo in più occasioni, ad aprile e giugno. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, e la relazione potrebbe essere solo di amicizia o di natura professionale.

Le speculazioni continuano, ma senza elementi che dimostrino un rapporto romantico tra i due. La situazione rimane incerta, dando spazio a nuove congetture da parte di fan e media.

Fonte: www.bigodino.it