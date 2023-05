Fedez, Annalisa, Articolo 31, Disco Paradise: il significato del testo

Torna il tormentone estivo di Fedez, stavolta con Annalisa e con gli Articolo 31: il significato del testo di Disco Paradise.

Non c’è due senza tre. Dopo il successo di Mille e La dolce vita, Fedez torna anche nell’estate 2023 con un tormentone collettivo destinato a farci cantare e ballare fino almeno al prossimo settembre. Un ritorno al passato, se vogliamo, per il rapper milanese. Con lui ci sarà infatti nuovamente J-Ax, che per diversi anni è stato il suo partner per i tormentoni estivi. Saranno gli Articolo 31 a fare da spalla a Fedez in questo nuovo brano, insieme alla consueta voce femminile. E che voce. Stavolta è il turno di Annalisa. Scopriamo insieme il significato di Disco Paradise.

Il nuovo tormentone di Fedez è Disco Paradise

Non sarà un singolo come un altro per Fedez. Il rapper milanese, fresco di passaggio in Warner Music, ha deciso di inaugurare la sua nuova era musicale con Disco Paradise, un tormentone che lo vedrà collaborare per la prima volta con Annalisa (dominatrice delle radio in questo periodo con Mon amour, dopo il successo di Bellissima), e con gli Articolo 31.

Annalisa

Un terzetto inedito pronto a sfidare tutti gli altri grandi artisti italiani, da Marco Mengoni ed Elodie a Tiziano Ferro, che già hanno lanciato il proprio singolo per “aggredire” la prossima estate.

Disco Paradise: il significato del testo

Quello che sta per arrivare, sarà un tormentone del tutto inedito, visto che questo terzetto non ha mai avuto modo di unire le forze prima d’ora. Garanzia del progetto è la squadra di autori, musicisti e compositori che hanno firmato il brano. Oltre a Fedez troviamo infatti Paolo Antonacci e Davide Simonetta, con cui sia lui che Annalisa hanno lavorato sia in passato che in anni recenti.

Lo stile sarà quello inconfondibile di Fedez, arricchito da un ritornello irresistibile di Nali e dal contributo degli Articolo, che conferiscono al sound del brano il proprio tocco originale e, per certi versi, old school. Insomma, ci sarà da divertirsi ancora una volta con Fedez, pronto a stupire tutti con un nuovo tormentone dal potenziale enorme.

Di seguito il post con l’annuncio: