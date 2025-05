Fedez al GP di Monaco: l’orologio da 400.000 euro che stupisce

Il Gran Premio di Monaco attrae non solo appassionati di Formula 1, ma anche molte celebrità. Tra queste, Fedez non delude mai e quest’anno ha fatto parlare di sé per un orologio di lusso indossato durante l’evento. Nonostante i suoi numerosi impegni, il rapper ha confermato la sua presenza al GP, attira attenzione anche per il suo splendido cronografo.

Fedez è arrivato a Monaco con qualche giorno di anticipo e ha colto l’occasione per una breve vacanza su uno yacht privato, partecipando a feste esclusive e incontri con altre celebrità. Il suo orologio, un modello Richard Mille RM 65-01, ha catturato l’attenzione di media e fan grazie al suo design originale e al cinturino rosa acceso.

Questo modello di orologio è particolarmente pregiato, con una cassa in Carbon TPT e vetro zaffiro, e il suo valore varia tra 379.000 e 397.000 euro in base alle personalizzazioni. È probabile che l’orologio indossato da Fedez sia un pezzo unico, non facilmente reperibile sul mercato, e ciò aumenta la sua esclusività nel panorama dell’alta orologeria.

La scelta di un orologio di tale livello non è solo una questione di stile, ma rappresenta un significativo investimento. L’apparizione di Fedez al Gran Premio, insieme a questo accessorio di lusso, contribuisce a rafforzare il suo status tra le celebrità, evidenziando l’unione tra moda e lusso nella sua immagine pubblica.

Fonte: www.bigodino.it