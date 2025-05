Fedez al Congresso: Salute mentale e critiche alla sinistra

Fedez al Congresso di Forza Italia Giovani: critiche e salute mentale in primo piano

Oggi Fedez è stato ospite al Congresso Nazionale di Forza Italia Giovani, affrontando temi come la salute mentale e la necessità di confronti costruttivi in politica. Ha criticato pubblicamente Marco Travaglio per aver scritto un libro postumo su Berlusconi, giudicando l’iniziativa come poco utile e finalizzata solo a guadagni personali. Riguardo al sindaco di Milano, Beppe Sala, ha affermato che la sua non ricandidatura è una «ottima notizia» e ha espresso difficoltà nel trovare un candidato da votare.

Fedez ha sottolineato l’importanza della salute mentale, definendola il problema principale dei prossimi anni. Ha evidenziato che in Italia le cure psicologiche sono spesso un lusso e ha lamentato la mancanza di discussione politica su questo tema, invitando i giovani a portarlo al centro del dibattito. Ha inoltre condiviso la sua esperienza nei podcast, notando che è più complicato confrontarsi con esponenti di sinistra. Ha riconosciuto che la sua figura ha suscitato indignazione ma ha confermato di non aver mai evitato il dialogo con chi ha opinioni diverse.

Infine, ha criticato il rifiuto di alcuni esponenti di sinistra di partecipare a discussioni con figure di destra, ritenendo che una chiusura in questo senso sia ingiustificata e poco produttiva.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it