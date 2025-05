Fedez al Congresso: intervento su dialogo e politica

Durante il Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia, Fedez ha riconosciuto che la sua presenza ha suscitato indignazione. Ha affermato di non aver mai evitato il confronto con chi ha opinioni diverse, ma ha notato che i rappresentanti della sinistra rifiutano spesso di partecipare ai dibattiti con le controparti di destra invitati al suo podcast.

Inoltre, il rapper ha commentato la situazione politica di Milano, esprimendo soddisfazione per il fatto che Beppe Sala non potrà ricandidarsi come sindaco alle prossime elezioni, tra due anni. Fedez ha definito l’idea di un “sindaco influencer” come poco auspicabile.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com