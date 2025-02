Fedez Abbandona Sanremo 2025: Il Tam-Tam Impazzito

Stando a quanto riportato, Fedez potrebbe decidere di ritirarsi dal Festival di Sanremo 2025, alla luce del caos mediatico delle ultime settimane, in particolare riguardo alla sua vita privata e ai recenti gossip su Angelica Montini e Chiara Ferragni. Gabriele Parpiglia ha sottolineato che, sebbene il rumor di un possibile ritiro circoli da una settimana, ora si hanno nuove conferme. Durante una trasmissione su Rai 1, Rossella Erra ha accennato alla possibilità che Fedez possa esibirsi solo nella serata inaugurale e poi ritirarsi. Tuttavia, il giornalista Domenico Marocchi ha smentito tali voci, affermando che Fedez ha già svolto le prove per le sue performance, inclusa una cover di "Bella stro**a" con Marco Masini, destinata a provocare reazioni, in particolare nei confronti di Chiara Ferragni.

Parpiglia ha anche richiamato l’attenzione sul caso di Emis Killa, che ha deciso di ritirarsi in seguito a notizie su indagini a suo carico. Il giornalista ha suggerito che, se Fedez dovesse ritirarsi, ciò potrebbe essere legato alla pressione mediatica, con i giornalisti che potrebbero non concentrarsi sulla musica ma sulle controversie personali sul rapper. Ha quindi insinuato che, se Fedez dovesse percepire un’accoglienza negativa o fischi, la questione del ritiro diventerebbe più probabile. La situazione rimane incerta, ma l’eco dei recenti eventi potrebbe influenzare pesantemente la decisione finale del cantante riguardo alla sua partecipazione al Festival di Sanremo.