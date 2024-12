Fedez a Sarà Sanremo: retroscena di un giornalista e di chi l’ha incontrato dietro le quinte

Camicia nera, sguardo contrito e un modo di parlare rallentato, Fedez si è presentato al Casinò di Sanremo per annunciare il titolo del suo brano, “Battito”. A differenza degli altri 29 big in gara, il rapper è apparso sottotono e l’unico ad arrivare accompagnato da Carlo Conti, mentre gli altri artisti hanno fatto ingresso da soli. Secondo quanto riportato dal giornalista Rai Domenico Marocchi sui social, Fedez è stato l’unico artista a passare da una via secondaria, evitando fan e telecamere.

Inoltre, ci sono stati ulteriori “segnalazioni” riguardo alla sua presenza. Maria Tomba, concorrente a Sanremo Giovani e ex collega di Fedez a X Factor, ha raccontato di averlo incontrato nel backstage di “Sarà Sanremo”, dove lui le ha fatto gli auguri e l’ha incoraggiata a vivere intensamente il momento. Questo incontro è stato descritto come una chiacchiera tranquilla.

Per quanto riguarda il suo brano “Battito”, Fedez ha dichiarato che il pezzo rappresenta una “moltitudine di cose”. Ha spiegato che la canzone è una dicotomia che si presenta come una canzone d’amore dedicata a una donna, la cui figura è tuttavia impersonificata nella depressione. Queste parole hanno suscitato curiosità, facendo sorgere interrogativi su un possibile riferimento a Chiara Ferragni.

Fedez, noto per il suo stile vivace e le sue apparizioni pubbliche, ha mostrato un lato inaspettato durante questa apparizione. La scelta di presentarsi in modo più riservato, e la decisione di non interagire con il pubblico, hanno alimentato speculazioni sul suo stato d’animo. I fan e i follower sui social media non hanno potuto fare a meno di notare la differenza rispetto all’immagine più energica e vivace a cui sono abituati.

Il clima generale intorno alla sua presenza al Casinò di Sanremo ha suscitato domande e preoccupazioni, contribuendo a un’attesa crescente per l’uscita del suo nuovo brano. Fedez, con il suo approccio unico e le parole pesate, anticipa che “Battito” possa rivelarsi un lavoro profondo e carico di emozioni, riflettendo i suoi vissuti e le sue esperienze personali.