Fedez ha debuttato sul palco del Festival di Sanremo insieme a Francesca Michielin col brano Chiamami Per Nome e l’ansia nei suoi occhi era palese.

A fine esibizione si è pure commosso e Francesca, sua partner artistica ormai da anni, visibilmente più a suo agio sul palco del Teatro Ariston, l’ha abbracciato per tranquillizzarlo.

In prima fila (da casa) a fare il tifo per Fedez c’era suo figlio Leone, per l’occasione vestito Versace en pendant col padre.

Appena vista Francesca Michielin duettare col padre, Leone ha così esclamato davanti la tv: “Non è la mamma che canta!” e Chiara Ferragni, in diretta su Instagram, ha risposto: “Non è la mamma, è Francesca! Pensa che la canti io questa canzone“.

Chiamami Per Nome sono infatti settimane che risuona in casa Fedez–Ferragni e ingenuamente Leone ha sempre creduto che la parte femminile fosse cantata proprio da sua madre Chiara, fino all’amara scoperta in diretta su Rai Uno.

Il brano di Fedez e Francesca Michielin è probabilmente fra i migliori della prima serata ed ora, finalmente, possiamo canticchiarlo anche noi.

Teatro vuoto, cuore pieno, in piedi con un nodo alla gola: Sanremo, sei sempre una figata!

Da stasera Chiamami per nome è tutta vostra.

Ed è solo l’inizio, @Fedez ! 💪🏼 pic.twitter.com/FxKncODfe3 — Francesca Michielin (@francescacheeks) March 2, 2021



Fedez e Leone vestiti uguale da Donatella Versace