Fedez a Sanremo 2025: Smentisce le Voci di Ritiro e Lancia Provocazioni

Dopo il ritiro di Emis Killa da Sanremo 2025 per indagini giudiziarie, si sono diffuse voci riguardo a un possibile ritiro anche di Fedez. Queste speculazioni sono nate a seguito delle rivelazioni di Fabrizio Corona riguardo il rapper e l’ex moglie Chiara Ferragni. Tuttavia, il team di Fedez ha rapidamente smentito tali voci, ribadendo che il rapper non ha intenzione di ritirarsi e ha già iniziato le prove per il suo brano “Battito” sul palco dell’Ariston. Fedez, confermato per la sua performance a partire dall’11 febbraio, parteciperà anche alla serata delle cover duettando con Masini.

Durante un’intervista con Michel Dessì di Pomeriggio Cinque, Fedez ha risposto in modo sarcastico a una domanda sul suo stato, suggerendo che la trasmissione di informazione avesse già molto materiale da trattare. La conduttrice Myrta Merlino ha risposto nuovamente, sottolineando che l’informazione è importante, e ha lasciato intendere che Fedez dovrebbe parlare pubblicamente piuttosto che affidarsi a messaggi privati attraverso terze persone, come Corona.

Questo scambio ha creato un punto di tensione tra il rapper e la conduttrice, generando curiosità su come evolveranno le dinamiche tra i vari protagonisti nei prossimi giorni. Nonostante la smentita del suo ritiro, l’ipotesi che Fedez possa ritirarsi in futuro continua a circolare. Gli sviluppi futuri, sicuramente ricchi di colpi di scena, saranno seguiti attentamente dai media e dai fan.