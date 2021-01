Fedez e Francesca Michielin NON saranno squalificati dal Festival di Sanremo, la decisione è stata presa dalla Rai e confermata via social.

Nella giornata di ieri, il rapper aveva inavvertitamente pubblicato su Instagram un estratto di Chiamami Per Nome, brano che porterà al Festival di Sanremo con Francesca Michielin. Un breve estratto di 9 secondi in cui erano ben udibili le parole ed anche la melodia.

Quei 9 secondi tuttavia non avrebbero compromesso la sua partecipazione dato che il brano, secondo la Rai, avrebbe ugualmente quel requisito di novità richiesto dal regolamento.

Fedez e Francesca possono tirare un sospiro di sollievo.

“E’ considerata nuova, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, la canzone che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario (fatte salve per quest’ultimo eventuali iniziative editoriali debitamente autorizzate) non sia già stata fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata in tutto o in parte dal vivo ovvero in versione registrata alla presenza di pubblico presente o lontano. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sussiste inoltre la caratteristica di “canzone nuova” quando: la canzone nell’insieme della composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario sia stata solo occasionalmente interpretata e/o eseguita dal vivo (ovvero diffusa in versione registrata) in un contesto privato e/o familiare o comunque al di fuori dell’esercizio della professione artistica seppure sia avvenuta una ripresa e/o registrazione e/o riproduzione da chicchessia, anche se l’Artista ne abbia avuto contezza”.