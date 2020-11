La sostenibilità non è un costo, ma un investimento che genera profitto. Ed è sempre più essenziale per le aziende, in termini di crescita e posizionamento sul mercato. Questa è l’opinione del campione di 1.121 tra dirigenti, quadri e professionals, iscritti a Federmanager, interrogato dalla survey ‘La sfida della sostenibilità competitiva’, condotta dall’Osservatorio 4.Manager, tra il 28 ottobre e il 10 novembre 2020, e presentata durante il web talk ‘Il valore della sostenibilità. Profitto, concorrenza e reputazione d’impresa’, organizzato da Federmanager con 4.Manager e Esgr. Per 2 manager su 3 infatti una crescente evoluzione delle aziende verso criteri e certificazioni di sostenibilità può contribuire a una maggiore competitività delle stesse, con un consequenziale aumento dei profitti e una maggiore attrattività nei confronti della clientela e per l’accesso ai finanziamenti. Uno sviluppo sostenibile, insomma, ha impatti positivi evidenti sulla reputazione delle imprese.

