“Questo premio fa parte dello scenario di come le donne stiano avanzando in tutti i campi e anche in quello manageriale abbiamo dei risultati importanti. Per questo, ho voluto testimoniare il vantaggio che le donne stanno portando nelle aziende laddove occupano posti di rilevanza”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Giacomo Gargano, presidente Federmanager Roma e Unione regionale dirigenti industria Lazio, in occasione della quarta edizione del Premio Minerva Donna d’Eccellenza ideato da Federmanager Roma che ogni anno premia le donne manager in grado di conciliare impegno professionale e famiglia con risultati decisivi nel mondo dell’industria.

