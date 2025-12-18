14.5 C
Federmanager Basilicata: AI e leadership nella trasformazione digitale

Il 19 dicembre, presso la Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera, si terrà il workshop “AI & Leadership: il ruolo dei leader nella trasformazione digitale”, organizzato da Federmanager Basilicata. Il workshop sarà tenuto da Alessandra Lazazzara, docente all’Università degli Studi di Milano ed esperta di AI applicata ai processi HR, workplace inclusion e digital mindset.

Secondo il presidente di Federmanager Basilicata, Luigi Prisco, ai manager è richiesto non solo di conoscere le potenzialità e i limiti delle tecnologie emergenti, ma anche di sviluppare un pensiero critico e un digital mindset responsabile, capace di integrare l’AI nelle decisioni strategiche in modo etico e consapevole.

Il workshop, della durata di 3,5 ore e completamente gratuito, alternerà momenti accademici a esercitazioni di gruppo e tratterà i seguenti punti chiave: analisi dell’impatto dell’AI sui processi decisionali, etica e responsabilità, leadership 4.0 e casi reali di adozione dell’AI in azienda. A chiudere i lavori sarà Massimo Galante, CEO di Applica, che porterà la propria esperienza sul campo. Con questo appuntamento, Federmanager Basilicata chiude l’anno e ribadisce il proprio ruolo centrale nel tessuto produttivo locale, puntando sulla formazione d’eccellenza come leva fondamentale per la competitività delle imprese e lo sviluppo del territorio lucano.

