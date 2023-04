Federico Salvatore: morto il cantante che per primo portò l’omosessualità a Sanremo

Si è spento oggi a Napoli il celebre cantautore Federico Salvatore, noto soprattutto in Campania ed esploso in tv grazie al Maurizio Costanzo Show ed al Festival di Sanremo, dove portò una canzone che parlava di un ragazzo omosessuale. Un tabù, dato che venne addirittura censurata.

“Mi fu censurata la parola ‘omosessuale’ dal testo, fui costretto a sostituirla, ma solo la prima e la seconda serata mi auto-censurai perché la terza serata fregandomene della censura cantai il testo originale con la parola ‘omosessuale’”.

Era infatti il 1996 quando Federico Salvatore gareggiò al Festival di Sanremo con il brano Sulla Porta. Era il Festivàl di baudiana memoria, con tanto di vallette bionda e bruna.

Federico Salvatore, il testo di Sulla Porta

‘Mammà son qui / su questa porta dell’ipocrisia / con il mio posto fisso / e una carriera promettente / come un perfetto esempio / della media borghesia / che non può avere / scandalosi sentimenti / oh mamma non capisci / come è falsa la morale / la maschera di fango / bagnata nell’argento / sono un diverso mamma / un omosessuale / e questo tu lo prendi / come un tradimento. / Sulla porta / io vorrei / che tu sapessi perdonare / una volta / non buttare / sulle mie ferite il sale / come adesso / sulla porta che mi dici / vai per te io sono morta’.

Federico Salvatore in Sulla Porta non è stato autobiografico: lui era etero.

”Io non sono omosessuale e per me proporre una canzone come quella è stato un atto di coraggio. Quale potrebbe essere un consiglio da dare a chi dovesse rivelare la propria omosessualità ai genitori? Essere se stessi”.

In queste ore anche sua moglie Flavia ha rotto il silenzio: “Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d`amore. Mesi in cui ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e che tornasse tra le persone che lo amano e che in questi mesi ha pregato e sperato con me. La cosa più complicata è gestire il dolore”.