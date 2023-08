Federico Rossi verso il Grande Fratello, i nomi tutt’ora in trattativa

Ci sarebbe anche Federico Rossi del compianto duo Benji e Fede in lizza per entrare nella casa della nuova edizione del Grande Fratello. Il suo nome è stato fatto da Giuseppe Candela su Dagospia dove ha specificato che il cantante potrebbe entrare in corso d’opera e non durante la prima puntata.

“La nuova edizione del Grande Fratello debutterà, con parecchie novità, lunedì 11 settembre” – si legge su Dagospia – “Sono stati svelati gli otto concorrenti vip (o presunti tali) che entreranno nella casa più spiata d’Italia ma gira voce che potrebbero non essere gli unici nomi noti. C’è chi assicura la presenza nel cast, magari non da subito, del cantante Federico Rossi, noto per il duo Benji e Fede. Prima o poi varcherà la porta rossa?”.

Il nome di Federico Rossi si aggiunge agli altri nomi di celebrità che pare abbiano tutt’ora una trattativa aperta. Dal conduttore Corrado Tedeschi alla cantante Rosanna Fratello, fino ad arrivare all’ex naufraga Cristina Scuccia. I quattro probabilmente potrebbero essere stati attenzionati per entrare in corso d’opera in qualità di papabili sostituti di vip squalificati e/o ritirati.

Cristina Scuccia cambia look e riparte l’ipotesi Grande Fratello https://t.co/GuIq5YOLQe #GrandeFratello #GF — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 30, 2023

Federico Rossi verso il Grande Fratello?

L’unica certezza di questa edizione sono gli otto vip che sono stati selezionati per entrare nel corso della prima puntata.