Venerdì notte Benjamin Mascolo ha scritto una lettera a Federico Rossi dicendogli che lo ama e che deve credere di più in sé stesso. I fan del duo sono rimasti un po’ perplessi e poche ore dopo è arrivata la risposta del cantante di Pesche.

“Io sono ancora scioccato per le storie di Ben in realtà. Ben ma cos’é successo? Ma perché queste storie? Cioè io no, in realtà no. Io sono geloso di te nel senso che non ci vediamo più come prima ma nel senso…

Anzi sai cosa c’è Ben? Prendi un volo e vieni ad Ibiza. Esatto vieni tu ad Ibiza e facciamo quella canzone che dici tu, io non so quale, anzi forse ho capito quale e la facciamo qua ad Ibiza. I love you.

Ti voglio bene fratello mio. Diciamo che tutto mi aspettavo tranne che di leggere tutto questo. Ma siamo un po’ pazzi e questo ci ha sempre accomunati. Geloso di te lo sono e lo sarò sempre, ma solo perché non siamo più fianco a fianco come prima.

Il nostro rapporto si è elevato rispetto a quando eravamo ‘Benji e Fede’ artisticamente. Ora ci lasciamo andare davvero, ma c’è voluto tempo per cambiare abitudini. Detto ciò, più tardi, mi iperbolerò anche io in discorsi pindarici, dato che quando c’è da farsi viaggi assurdi parto sempre per primo. Tvb. A dopo. – ha concluso Federico Rossi – E comunque tranquillo. Sono conscio di star dando il massimo come scrittura, mi basta questo. Sarà un bel percorso, ne sono certo”.