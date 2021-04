A distanza di due mesi dal debutto da solista di Benjamin Mascolo (in arte B3n), oggi anche Federico Rossi ha pubblicato il suo primo singolo dopo lo scioglimento del duo Benji e Fede. Se per me Finché le Stelle Non Brillano è stato un grande, enorme ‘meh’, questa Pesche invece è più piacevole. Finalmente quando vedrò o mangerò delle pesche non avrò in mente soltanto…



Stiamo parlando di un pezzo leggero, leggerissimo, ma tanto orecchiabile e perfetto per l’arrivo della bella stagione. Federico Rossi ha fatto quello che ci aspettavamo da lui e l’ha fatto bene. Unico appunto? “Pésche” non si può sentire!



Federico Rossi, Pesche: il testo.

Vorrei lasciarmi andare ma ci vuole tempo per cambiare abitudini

per ballare un lento, non mi so abituare a un’altra persona che forse sei tu

Hai capito male, volevo scappare non tornare più

E invece se sono qui è perché vorrei dirti davvero ogni cosa di me

Non so se ti ricordi di quanto ci ho messo per dirti che non mangio le pesche

Non so se ti ricordi che ho pianto soltanto per te in certe serate pessime

Ti giuro che per niente al mondo non ti cambierei mai, io mi ci perdo in quegli occhi che hai

Mille difetti e imperfezioni ma se questo non è amore cos’è… Pesche.

Non ho niente da fare, guardo un film distratto, penso a quella tua pelle bianca

E al tuo nuovo gatto

Non mi so abituare a un’altra persona che forse sei tu, non voglio sbagliare le cose migliori non tornano più

E invece se sono qui è perché vorrei dirti davvero ogni cosa di me

Non so se ti ricordi di quanto ci ho messo per dirti che non mangio le pesche

Non so se ti ricordi che ho pianto soltanto per te in certe serate pessime

Ti giuro che per niente al mondo non ti cambierei mai, io mi ci perdo in quegli occhi che hai

Mille difetti e imperfezioni ma se questo non è amore cos’è… Pesche.

Quanto tempo rimane prima che diventi giorno

Che io non riesco a parlare e neanche tu

Non so se ti ricordi di quanto ci ho messo per dirti che non mangio le pesche

Non so se ti ricordi che ho pianto soltanto per te in certe serate pessime

Ti giuro che per niente al mondo non ti cambierei mai, io mi ci perdo in quegli occhi che hai

Mille difetti e imperfezioni ma se questo non è amore cos’è… Pesche.

I complimenti di Benjamin Mascolo.