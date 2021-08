Federico Rossi ha parlato della sua nuova carriera solista, senza Benji, e ha aperto a un futuro a Sanremo: le dichiarazioni del cantautore.

C’erano una volta Benji e Fede. Oggi ci sono solo Benjamin Mascolo e Federico Rossi. Due artisti, due grandi amici, due fratelli che continuano a far emozionare migliaia di giovani in tutta Italia. Dopo essere tornati al centro delle chiacchiere per uno scambio di battute molto emozionante via Instagram, oggi il giovane cantautore modenese che ha collaborato in questa estate con Annalisa ha parlato della sua esperienza da solista confessando come si sente e cosa vuole per il suo futuro.

Benji e Fede

Federico Rossi: la carriera senza Benji

Intervistato dal Corriere della Sera, Fede ha finalmente parlato delle sue sensazioni in questi primi mesi da solista. Per lui questa fase delal vita è una rinascita, ed è piena di stimoli importanti: “Mi sento più fluido, libero, motivato. Adesso s’inizia a giocare davvero“. Non che le cose con Benji andassero male. I due non hanno mai avuto attriti, si volevano e si vogliono bene come fratelli. Ma ciò che ha inizio deve necessariamente avere anche una fine.

Spiega il cantautore modenese: “Era un progetto teen idol, con dinamiche che ormai si ripetevano, era molto difficile riuscire a crescere e non avevo più spazio“. Per questo ha scelto di separarsi dal suo grande amico, di riprendersi la sua vita e di iniziare a gestirla in maniera differente. Anche perché negli ultimi mesi di Benji e Fede era crollato, non dormiva più, non riusciva più a tenere il ritmo. “È stato massacrante“, confessa Fede, senza rimpianti, e pronto come non mai a raggiungere i suoi nuovi obiettivi.

Sanremo e album per Federico Rossi

Nel suo futuro potrebbe esserci il Festival di Sanremo. Già nel 2021 sembrava tra i protagonisti certi della kermesse condotta da Amadeus, ma poi qualcosa è andato storto. Quest’anno potrebbe riprovarci: “Mi piacerebbe, ma il mio primo Festival voglio che sia speciale, con una canzone che mi soddisifa, quindi non so quando sarà“.

Intanto, sta lavorando con grande costanza su tanti nuovi brani per poter comporre il suo primo album solista. E se prima in fase di scrittura aveva molta paura, adesso riesce ad andare avanti senza grandi difficoltà perché lavora in primis per se stesso: “Da queste canzoni uscirà un album, ma quando non lo so perché vogio che sia qualcosa che sento e non voglio avere fretta“.

Di seguito il video della sua Non è mai troppo tardi: