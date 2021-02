Era il 2016 quando Benji e Fede salirono sul palco del Festival di Sanremo in qualità di ospiti per duettare con Alessio Bernabei, in gara quell’anno con il brano Noi siamo infinito.

A distanza di cinque anni Federico Rossi (il “Fede” del duo) ha tentato la carta solista inviando un brano ad Amadeus che, purtroppo, ha scartato dalla rosa dei Big in gara.

Intervistato dal Fatto Quotidiano, Benjamin Mascolo ha così commentato l’esclusione del suo ex collega:

Sempre fra le pagine del Fatto, Mascolo ha così commentato il suo debutto da solista con il brano Finché le stelle non brillano.

All’inizio un pochino sì, soprattutto quando ho deciso di fare questo passo. Mi sono convinto perché alla fine questo sono io, la mia voce può essere imperfetta ma ho imparato ad amarla e a lavorarci costantemente per migliorare. Avevo bisogno di trovare un nuovo stimolo e mettermi in gioco in questo modo. So che mi rendo vulnerabile e bersaglio delle critiche. L’ho messo in conto e fa parte del mestiere, ne prendo atto ma sono orgoglioso del lavoro che ho fatto e del mio progetto. Non ho nulla da recriminare. Meglio di così non potevo fare.