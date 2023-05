Federico Rossi e Paola Di Benedetto sono tornati insieme? Le foto

Dopo tre anni di storia, nell’estate del 2021 Paola Di Benedetto ha annunciato la rottura con Federico Rossi. I due hanno subito chiarito di essere rimasti in buoni rapporti e aggiunto che la fine della loro relazione non era dovuta a litigi o tradimenti. Questo questo weekend però potrebbe esserci stato un ritorno di fiamma.

Deianira Marzano ieri ha ricevuto una segnalazione da una sua follower: “Al concerto degli Zero Assoluto al Fabrique a Milano c’erano Paola Di Benedetto con federico di Benji e Fede. Sono stati insieme per tutto il concerto, non so se ritorno di fiamma o solo amici“. La Marzano ha anche pubblicato delle foto…



Anche Pipol Gossip ha riportato la notizia: “Paola Di Benedetto, dopo Rkomi e il flirt con Matteo Berrettini, pensa a un ritorno di fiamma con Federico Rossi?“.

Federico Rossi, Paola Di Benedetto parla della rottura.

“Mi avete scritto in tanti dicendomi di aver notato che tra me e lui c’è un distacco. Sapete che in questi anni ci siamo amati molto e non è mai mancato il rispetto. Ovviamente abbiamo avuto alti e bassi come tutte le coppie. Questa volta però è diverso. Abbiamo parlato e capito che era meglio continuare per strade separate. Non è successo nulla di strano, non credete ai rumor che circolano adesso. Non ci sono stati tradimenti o litigi. semplicemente entrambi abbiamo capito che la nostra storia d’amore era arrivata al capolinea. Anche se non da fidanzati, ma continueremo a volerci bene, a supportarci e a rispettarci. Questo ci siamo promessi e faremo.

Non avrei mai pensato di dirlo ad un mio ex, ma gli voglio un gran bene e questo resterà. Con lui ho capito che si può restare in buoni rapporti anche quando una storia non va avanti. Ogni tanto ci sentiamo e lui mi racconta di come vanno le cose e questo è bello. Mi aggiorna anche sulla sua musica. – ha dichiarato Paola nel 2021 – Quindi spero che resti questo bel rapporto anche in futuro. Le cose non andavano come dovevano andare da più di un mese. Quindi devo dire che stiamo meglio così e siamo molto sereni anche in questo nuovo rapporto”.