Federico Rasa e Floriana Angelica sono una delle coppie scoppiate a Temptation Island. Il ragazzo si è avvicinato molto alla tentatrice Vincenza, scatenando la furia di Floriana, che ha richiesto per ben due volte un falò di confronto immediato. Durante il faccia a faccia la concorrente del reality mariano ha rinfacciato i comportamenti equivoci al suo compagno e poi ha deciso di uscire dal programma da sola, lasciando così il fidanzato. Ma le cose sono cambiate dopo la loro esperienza a Temptation? Sembra proprio di no.

In un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine Federico Rasa ha speso delle bellissime parole per la tentatrice che lo ha fatto vacillare. Il 34 enne però si è anche affrettato a sottolineare come per Vincenza non sia mai scattata attrazione e nessun tipo di sentimento che vada oltre l’amicizia. Rasa ha detto di essersi pentito soltanto di una cosa, di aver parlato dei suoi rapporti intimi con la fidanzata, per cui dice di provare ancora amore.

Ma pensarci prima di fare il provolone con un’altra no?

ESCLUSIVO: Il percorso di Floriana e Federico a #TemptationIsland, la verità di Riccardo Guarnieri, le foto inedite di Beatrice Buonocore con il nuovo fidanzato… Tutto questo e molto altro nel nuovo numero di #UominieDonneMagazine, da oggi in edicola! #UominieDonne pic.twitter.com/F2FDk5H2UT — Uomini e Donne (@uominiedonne) July 23, 2021

Vincenza parla di Federico rasa e Floriana Angelica.

A U&D Magazine la tentatrice ha espresso le sue perplessità sulla coppia formata da Federico e Floriana:”Sono delle belle persone, due ragazzi semplici ma differenti. Lei è introversa, vive di monotonia, programma tutto; lui è socievole, ama stare in gruppo, gli piace uscire dagli schemi e vivere alla giornata. Ritengo che questi siano due stili di vita completamente diversi e che, per quanto uno possa cercare di venirsi incontro, in questi casi non esista la possibilità di trovare una direzione comune. Il vero amore non ti crea dubbi o incertezze“.

Quindi “mettersi in gioco” per Federico significa riempire di complimenti ruffiani Vincenza 😅 responsabile. #TemptationIsland pic.twitter.com/ssU2IiOYAF — Arcani_e_Argatti (@cordismei) July 19, 2021