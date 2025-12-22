Federico Rampini contro gli scienziati del clima

Il giornalista Federico Rampini ha pubblicato un articolo sulla sua rubrica “Oriente e Occidente” sul sito web del Corriere della Sera, in cui accusa gli scienziati che si occupano di cambiamenti climatici di costruire una narrazione apocalittica e di non sottoporre gli articoli a un vaglio critico. Rampini si riferisce a un articolo pubblicato su Nature, che è stato ritirato a causa di errori metodologici, e sostiene che questo scandalo dimostra come la comunità scientifica sia condizionata ideologicamente e lasci campo libero a scienziati che “si sono trasformati in sacerdoti di una religione” e che possono dire bugie per rieducare l’umanità.

Tuttavia, altri studiosi hanno criticato le argomentazioni di Rampini, sostenendo che il ritiro dell’articolo è una procedura normale nel processo scientifico e che non riguarda la scienza del clima, ma solo una stima economica dei danni conseguenti alle proiezioni climatiche. Inoltre, gli errori commessi nell’articolo non erano intenzionali, ma semplici errori umani che possono accadere nel processo scientifico.

Gli studiosi hanno anche sottolineato che le ritrattazioni non sono a senso unico e che ci sono stati molti articoli ritirati che negavano la scienza del clima o ne sottostimavano gli impatti. Inoltre, la cifra corretta dei danni economici dei cambiamenti climatici non è molto diversa da quella originale e le preoccupazioni sulla crisi climatica restano alte.

La vicenda ha sollevato interrogativi sulla narrazione inattivista che cerca di far sembrare non grave la crisi climatica e che esalta i costi e i problemi della transizione energetica. Gli autori dell’articolo sostengono che le forze contrarie a una rapida e profonda riduzione delle emissioni di gas serra sono ancora influenti e non disdegnano l’uso della menzogna e della propaganda.