Federico Nicotera di Uomini e Donne ha fatto la sua scelta

Federico Nicotera ha finalmente concluso il suo percorso a Uomini e Donne scegliendo Carola, che gli ha risposto di sì.

Una conclusione degna della trasmissione, dato che i suoi due colleghi tronisti, Federico Dainese e Federica Aversano avevano entrambi abbandonato anzitempo il trono senza scegliere nessuno.

A riassumere l’esperienza di Federico Nicotera a Uomini e Donne è stato il portale IsaeChia:

“Durante il suo trono, è stato fortemente diviso tra le corteggiatrici Alice Barisciani e Carola Carpanelli e fino all’ultimo giorno ha ammesso di provare un sentimento per entrambe le sue spasimanti. Proprio per questo motivo, l’ingegnere aereonautico ha rimandato la conclusione del trono più che ha potuto, per schiarirsi bene le idee e capire chi fa più al caso suo.Solo pochi giorni fa, Carola aveva abbandonato il programma, dando ad Alice il via libera per essere la prescelta di Federico. Quest’ultimo invece è andato a riprendersi Carola e ciò aveva indotto a pensare che la varesina potesse essere la scelta del tronista. Carola, successivamente, si è anche dichiarata apertamente a Federico, con una lettera d’amore che ha commosso il giovane”.