Federico Moccia si laurea con tesi su sé stesso. L'ironia social: "E' uno scherzo?"

‘Due visioni comparate dell’amore: Jack London e Federico Moccia, differenze e affinità di stile, visione e ispirazione attraverso il tempo’. E’ il titolo della tesi di Federico Moccia, scrittore famoso per il libro ‘Tre metri sopra il cielo’ del 1992, che si è laureato in Lettere all’età di 59 anni con una tesi su sé stesso, scatenando l’ironia dei social.



“Voglio condividere con voi questo mio risultato: mi sono laureato in Lettere Moderne! La cosa più bella è stato ringraziare l’autore che mi ha fatto innamorare della scrittura: Jack London con il suo romanzo Martin Eden. Io avevo 13 anni. E dopo tanto tempo l’ho ringraziato in un modo speciale, con la mia tesi: ‘Due visioni comparate dell’amore: Jack London e Federico Moccia, differenze e affinità di stile, visione e ispirazione attraverso il tempo’” scrive sulla sua pagina Facebook condividendo la copertina della sua tesi di laurea all’Università Guglielmo Marconi e una foto sorridente con la corona d’alloro. “E sono contento perché ho trovato dei professori speciali, hanno ascoltato la discussione della mia tesi divertendosi, vedendo le difficoltà di due scrittori che in tempi diversi parlavano d’amore e che all’inizio non hanno trovato una casa editrice e alla fine hanno incontrato il successo”.

“Dopotutto perché no? Perché non dovrei fare una tesi di laurea su me stesso?” scrivono nei commenti sul post di Facebook della sua pagina social tra i numerosi messaggi di congratulazioni. “Ma è uno scherzo?” chiede un altro, mentre su Twitter piovono gli sfottò sotto forma di cinguettio del tipo “vorrei un ego ‘tre metri sopra il cielo’ come Moccia”. “Sei un geniaccio a fare una tesi su te stesso” commentano “oggi mi sarei voluto svegliare con l’autostima di Federico Moccia e invece …”.