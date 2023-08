Federico Moccia contro Riccardo Scamarcio per 3MSC

Era il 2004 quando Riccardo Scamarcio ha interpretato al cinema Stefano Mancini, alias Step, in Tre Metri Sopra Il Cielo, riadattamento del romanzo di Federico Moccia. Eppure in questi due decenni l’attore pare abbia preso più volte le distanze da quel personaggio, facendo molto arrabbiare lo scrittore.

Stando alle sue dichiarazioni riportate da Il Messaggero, infatti, pare che Federico Moccia non abbia gradito questo suo comportamento.

“Riccardo Scamarcio? Non mi ha mai ringraziato, si è preoccupato di prendere le distanze da quel personaggio [Step di Tre Metri Sopra Il Cielo, ndr]. Ma se oggi è una star internazionale che lavora con Al Pacino e Johnny Depp lo deve proprio a Step. Mai dimenticare da dove nasce il successo“.

Questa non è la prima volta che Federico Moccia bacchetta Riccardo Scamarcio, dato che un paio di anni fa l’attore ha tirato una frecciatina sui film “adolescenziali” confessando di essersi pentito di aver recitato sia in Tre Metri Sopra Il Cielo, sia nel sequel Ho Voglia Di Te.

