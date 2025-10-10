Federico Mastrostefano ritorna a Uomini e Donne tra caos e lacrime

Federico Mastrostefano, ex tronista noto per la sua indecisione, è tornato nel parterre di Uomini e Donne, ma la sua presenza sta generando confusione. Alla sua rientro, il caos è immediato: uscite multiple con dame diverse e la mancanza di una scelta chiara. Già in passato, la sua indecisione era stata al centro dell’attenzione, ma ora sta causando malumori, soprattutto in Maria De Filippi, che non riesce a nascondere la propria frustrazione.

Nella puntata del 10 ottobre, Mastrostefano si è trovato a discutere delle sue varie frequentazioni. Maria De Filippi ha messo in evidenza come il cavaliere stia gestendo un fitto calendario di appuntamenti: un’uscita con Agnese, una con Veronica e una con Rosanna. Tuttavia, il momento clou si è verificato quando Veronica è scoppiata a piangere. La conduttrice, non potendo ignorare la situazione, ha chiesto a Mastrostefano di chiarire. Lui ha mostrato dispiacere, ma non ha fornito risposte definitive. È emerso che, oltre ad Agnese, Mastrostefano avrebbe baciato anche Veronica, ma il cavaliere ha minimizzato l’accaduto definendolo un “piccolo bacetto”.

Maria De Filippi ha contestato fermamente Mastrostefano, affermando che non è vero che ha baciato solo Agnese. La conduttrice, ben informata dalla redazione, ha accusato Mastrostefano di non dire la verità. In risposta, lui ha cercato di svicolare, affermando di non ricordare e di aver ricevuto troppe informazioni. Un tentativo che è apparso poco credibile agli occhi del pubblico.

Federico Mastrostefano è diventato noto nel 2008 come corteggiatore di Paola Frizziero e, dopo essere stato tronista, ha abbandonato il mondo televisivo per diventare istruttore di nuoto. Ora è tornato a mettersi in gioco.