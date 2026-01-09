Federico Mastrostefano fa piangere Emanuela a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne, Emanuela piange a causa di Federico Mastrostefano. Nella stessa puntata, Federico fa piangere Emanuela e poi sembra preso da Lucia Marino.

La conoscenza tra Sabrina e Carlo procede bene, con baci dolci e romantici. La puntata prosegue con Federico Mastrostefano e le sue questioni d’amore. Federico prende in giro le donne, fingendosi innamorato quando vede che sta perdendo terreno, ma le donne sembrano non curarsene.

Emanuela, dopo aver pianto, decide di non accettare più di conoscere qualcuno che la tratta in questo modo, ma rimane nel programma perché Luca è interessato a conoscerla. Federico si dichiara preso da Lucia, ma Marta gli sbatte in faccia la realtà, dicendo che i fatti parlano più delle parole.

Marina, la dama del trono over, conosce quattro uomini ma decide di tenerne solo due dopo una lunga spiegazione che annoia Tina Cipollari. Marina tiene Marcello e Giovanni, ma non vuole rivelare chi è il suo preferito. Marcello ne approfitta per parlare con un’altra dama, ma la storia non interessa a nessuno.