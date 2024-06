Federico Massaro, si espone e spiazza tutti sulla rottura tra Greta e Sergio

Nella casa del Grande Fratello Greta Rossetti e Federico Massaro hanno sempre avuto un bel rapporto, le cose sono cambiate però dopo la finale. Quando il reality è finito i due ex gieffini non sono mai stati visti ineieme e qualcuno ha chiesto al modello in che rapporti fosse con l’amica, lui su Instagram non c’ha pensato troppo e ha rivelato che Greta nemmeno gli risponde più al telefono: “Mi è capitato di sentirla, ma non è che ci sentiamo spesso. Anzi, adesso non ci consideriamo troppo. L’ultima volta nemmeno mi ha risposto e così ho smesso di scriverle. Su questa cosa devo ancora comprendere delle cose“.

Ieri pomeriggio Sergio D’Ottavi ha annunciato che lui e la Rossetti non stanno più insieme ed ha parlato addirittura di ‘menzogne, scappatelle, mancanze di rispetto e tradimenti non ammessi’. Poche ore dopo la storia social di Sergio è arrivato uno strano intervento di Federico, che ha lanciato delle frecciatine a D’Ottavi e ha preso le parti di Greta.

Federico Massaro dopo la rottura tra Greta Rossetti e Sergio.

“Ciao ragazzi, penso che sia chiaro adesso perché io abbia voluto prendermi questo periodo. Volevo stare lontano da gente seria, sincera, da veri gentleman [termine usato da Sergio per definire il suo comportamento con Greta]. Ho dato il giusto peso peso alle cose vere e alle persone vere nella mia vita perché non mi andava di perdere tempo. Perché c’è una cosa bellissima chiamata karma nella vita e non importa quello che la gente pensa di te, il tempo ha sempre le risposte giuste. Quindi sono vivo, sto bene e tutto piano piano verrà fuori, eh già. Detto questo spero che le persone a cui voglio veramente bene trovino prima di tutto sé stesse e in secondo luogo qualcuno che voglia loro veramente bene. Qualcuno che voglia bene a loro, alla loro storia, al loro passato. Non c’è bisogno che io commenti troppo, perché questa storia si commenta da sola. Spero che alcuni di voi si ricredano un pochino e vi mando un forte abbraccio”.

