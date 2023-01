Federico Lauri: “Vita parallela? Non stavo già più con Letizia”

Federico Lauri a Verissimo ha fatto coming out dichiarando di aver sempre saputo di essere gay e di aver avuto varie esperienze, ma di averlo in qualche modo ‘accettato’ solo tre anni fa, quando si è innamorato di un altro uomo.

Federico Fashion Style parla delle sue esperienze con altri uomini: “Sono gay e l’ho sempre saputo” https://t.co/x1sep05jK8 #Verissimo — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 21, 2023

In televisione ha sempre negato di essere omosessuale per “proteggere sua figlia“, ma alla fine lo ha detto per timore proprio che sua figlia lo scoprisse tramite terze persone.

“Se io un domani decido di dire a mia figlia che papà è innamorato di un uomo, devo essere io a dirlo. Io non ho mai avuto una vita parallela. Vita parallela significa avere una vita parallela mentre tu stai con un’altra persona. Ma io e lei non stavamo insieme. Come io ho avuto altre esperienze, ne ha avute tantissime anche lei. A differenza sua io le mie esperienze gliele ho raccontate apertamente, lei non mi ha mai detto nulla”.

E ancora:

“Io gay? Ci sono nato, ma ho sempre vissuto con l’idea della mamma e il papà e quindi mi faceva un po’ strano questa mia tendenza verso l’altro sesso. Così ho deciso di nascondermi, stando male. E ho conosciuto Letizia, che ho amato veramente, ma non come moglie e marito, ma come amore fraterno. Quando gliel’ho detto lei è voluta rimanere a casa insieme a me. […] Io sono sereno nel dire questa cosa, anche mia figlia se un domani mi dovesse dire questa cosa le direi di sentirsi libera e di amare chi vuole”.

Federico Lauri, le esperienze di Letizia