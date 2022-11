Federico Lauri “vita parallela e bugie”, lui si sfoga: “Un giorno rimarrete scioccati”

Federico Lauri e Letizia Porcu si sono lasciati e pare che non siano rimasti per niente in buoni rapporti. Qualche giorno fa l’influencer Rosica su Instagram, come ripreso da FanPage, ha rivelato alcuni dettagli sulla loro rottura.

“I due, anche a seguito delle tante bugie e della vita parallela di Federico, avrebbero litigato di brutto, cosa che fecero anche in passato, ma oggi suona più forte, dato che si sarebbero separati definitivamente. Letizia e Federico hanno appena smesso di seguirsi sui social e si sono bloccati ovunque”.

A supportare la teoria della rottura in brutti rapporti è stata anche l’ultima storia pubblicata su Instagram da Federico Lauri, in cui si sfoga:

“Non rimpiango nulla, perché altrimenti non avrei te [si riferisce alla figlia, ndr]. Se ci fosse la possibilità di andare indietro nel tempo penserei molto di più a me e alla mia felicità. Fate ciò che vi fa stare bene, non pensate agli altri perché gli altri fanno finta di pensare a voi, ma quando poi possono farvi del male lo fanno e anche molto. Credetemi, un giorno vi racconterò e lì rimarrete scioccati!”.

Che l’allusione sia a Letizia Porcu? E se sì, cosa avrebbe mai fatto di così grave da avergli “fatto del male”?

Federico Lauri a Verissimo: “Letizia mi ha diffidato”

“Questo per me è un momento difficile, non sto molto bene. I valori della famiglia per me sono valori importanti. Se ne leggono tante, la gente scrive, ma la verità la sappiamo io e lei. […] Lei mi ha diffidato e non posso dirti i motivi della nostra separazione, ma posso dirti che io sarei andato avanti a vita perché non mi immagino vicino ad un’altra persona al di fuori di Letizia”.

Quando Silvia Toffanin ha sottolineato che se c’è una diffida significa che la rottura è stata brutta, Federico Lauri ha confermato. “Sì, ma cerchiamo di tutelare nostra figlia Sofia, ha cinque anni“.